Белица: Мы просматривали матчи Шахтера, но чемпионат слабый

Новости спорта:Ненад Белица рассказал о подготовке к матчу с «Шахтером»

Во вторник «Шахтер» в матче Лиги чемпионов примет «Динамо» Загреб. Сегодня хорватская команда прибудет в Украину, а наставник Ненад Белица дал комментарий перед встречей.

«У «Шахтера» в атаке действуют в основном бразильцы, это качественные и непредсказуемые игроки. В обороне играют в основном украинцы, и в целом у команды мало недостатков. Но мы попробуем сыграть лучше, чем против «Манчестер Сити», особенно это касается атаки».

«Наш тренерский штаб просматривал матчи «Шахтера», но их чемпионат достаточно слабый и показателем не является. Мы больше концентрировались на их матчах в Лиге чемпионов, в том числе прошлого сезона».

«Прежде всего, мы должны сыграть лучше, чем в прошлой встрече, и тогда можно ждать позитивного результата», - считает Белица.

«Шахтер» и «Динамо» после двух туров имеют по 3 очка.