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Сиприано рассказал о своей мотивации в Шахтере

Сиприано рассказал о своей мотивации в Шахтере
14:58 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Легионер Шахтера Маркиньос Сиприано прокомментировал свою адаптацию в донецкой команде.

Полузащитник «Шахтера» Маркиньос Сиприано прокомментировал свою адаптацию в донецкой команде. Слова игрока приводит ESPN.

«Сказал, что для меня не составит проблем сыграть слева в защите, потому что я выступал на этой позиции в 13 лет. Я сыграл на этой позиции в товарищеском матче, все прошло очень хорошо, меня все хвалили.

Затем меня спросили, хочу ли я играть на этой позиции. Поскольку я уже играл там, мне не сложно. Просто еще одна позиция, на которой могу сыграть. Футболист должен уметь играть независимо от места на поле.

Я показываю свой лучший футбол в качестве вингера или крайнего защитника. Это не проблема для меня. Я готов играть 90 минут. Это только начало, теперь нужно завоевать место в составе.

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Мне очень полезно играть за «Шахтер», это клуб, который все в Европе уважают, нравится на него смотреть, потому что здесь играет много хороших игроков. «Шахтер» – большие ворота в Европу и к мечтам. Каждый год он играет в ЛЧ и становится чемпионом Украины.

Киев – потрясающий город. Там есть все необходимое для моей семьи, это очень хорошее место для жизни.

Когда получил предложение «Шахтера», оно мне очень понравилось, потому что мне предложили проект. Они мне не говорили, что я сразу же начну играть. Сказали, что один год понадобится для адаптации. Мне понравилась их искренность. Все, что мне рассказали, выполняется в долгосрочной перспективе».

Напомним, «Шахтер» сыграет в третьем туре Лиги чемпионов против загребского «Динамо»

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ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Маркиньос Сиприано.
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