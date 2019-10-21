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Давид Луис откровенно рассказал, почему покинул Челси

Давид Луис откровенно рассказал, почему покинул Челси
15:19 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразильский центральный защитник Давид Луис рассказал, почему он решил сменить Челси на Арсенал.

Защитник «Арсенала» Давид Луис рассказал, почему решил покинуть «Челси» минувшим летом. По его словам, решение он принял после беседы с новым главным тренером синих Фрэнком Лэмпардом.

«Мы с Лэмпаррдом откровенно пообщались с глазу на глаз. Его идеи о футболе отличались от моих. Поэтому мы обо всём договорились и решили двигаться в разных направлениях.

Всё было абсолютно честно, по-взрослому. Мы с ним вместе играли, вместе побеждали. Мы выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы, всё вместе. Поэтому мы повели себя зрело.

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«Арсенал» всегда был большим клубом, таким он и будет. В последние несколько лет болельщики ждали титулов, но такое происходит. Я перешёл в «Арсенал», потому что знаю, что у клуба есть потенциал для борьбы за трофеи», — цитирует Луиса The Telegraph.

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ФК Арсенал (Лондон), ФК Челси, Футбол, Давид Луис, АПЛ, Новости футбола.
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