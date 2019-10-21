Тренер Карпат вспоминает, как говорить на украинском языке

Новости спорта:Санжар в детстве разговаривал на украинском языке.

Коуч львовских "Карпат" Роман Санжар кроме того, что учит футболистов - учится и сам - украинскому языку.

Хотя признается, в детстве ее хорошо знал.

Пробую почувствовать львовский дух, культуру. Украинский язык - мой родной. Другое дело что у меня очень давно не было практики.

Я вырос под Донецком - в городке Оленовка. Там жили дедушка с бабушкой. Они разговаривали на украинском. В юном возрасте я там часто бывал и общался с ними именно на украинском.

Напомним, что Санжар начал разговаривать на украинском сразу после того, как стал тренером "Карпат".