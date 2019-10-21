Лэмпард рассказал о будущем Жиру в Челси

Новости спорта:Наставник лондонского Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал будущее Оливье Жиру в стане "синих".

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард понимает разочарование нападающего Оливье Жиру и хочет, чтобы чемпион мира в составе сборной Франции остался в лондонском клубе.

Удивительная игра Тэмми Абрахама в текущем сезоне уменьшила шансы Жиру на попадание в состав. По этой причине игрок заявил, что может покинуть "Челси" в январе.

"Мы хотим, чтобы он остался, потому что в данный момент он является частью команды, - цитирует Жиру английская пресса.

- Тэмми прогрессирует, но я бы хотел, чтобы Жиру был рядом. Я уважаю всех игроков, особенно его возраста. Мне тоже было 30 лет. Мне нравится его профессионализм. Мы говорили с ним, но эти цитаты появились, когда он был в сборной. Конечно, никто не будет счастлив, если не играет. Тем не менее, я уверен, что он еще получит свое игровое время и поможет команде, делая то, что он может".