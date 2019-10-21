Легенда МЮ рассказал, что нужно "красным дьяволам", чтобы вернуться на вершину

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15:50 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный в прошлом футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин считает, что манкунианцам необходимо приобрести Харри Кейна из Тоттенхэма.

Экс-полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что покупка нападающего "Тоттенхэм Хотспур"Харри Кейна поможет манкунианцам решить все проблемы и вернуться в верхнюю часть таблицы.

"Просто нужно взять и купить Харри Кейна из "Тоттенхэма". Он забивает 25 мячей за сезон с закрытыми глазами. В клубе сейчас бардак, поэтому покупайте его", — приводит слова Кина The Sun со ссылкой на Sky Sports.

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил пять голов в текущем сезоне чемпионата Англии и сделал одну голевую передачу.

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Лондонцы в настоящее время занимают 7-е место в турнирной таблице АПЛ.

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ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ, Рой Кин, Новости футбола, Харри Кейн.
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