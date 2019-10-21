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Лидер Тоттенхэма прокомментировал неудачный результат в игре с Уотфордом

Лидер Тоттенхэма прокомментировал неудачный результат в игре с Уотфордом
16:05 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Англии Деле Алли поделился своим мнением о поединке Тоттенхэма против Уотфорда.

Форвард «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал результат матча 9-го тура АПЛ с «Уотфордом». Встреча завершилась со счётом 1:1, лондонцы не сумели победить уже во втором матче подряд в чемпионате Англии.

«Мы заработали очко, но в таких матчах надо побеждать. Мы понимаем это, разочарованы результатом. Мы доминировали, соперник хорошо сопротивлялся, в АПЛ никто просто так не отдаёт очки.

Понимаем, в чём мы должны прибавлять. Сделали недостаточно для победы, но вряд ли есть вопросы в плане самоотдачи, мы очень упорно работали.

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Нужно сохранять боевой настрой, держаться вместе и трудиться на тренировках. Мы не паникуем, знаем, что наша команда обладает нужными качествами, верим в себя», — приводит слова Алли пресс-служба лондонцев.

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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, Футбол, АПЛ, ФК Уотфорд, Чемпионат Англии, Новости футбола, Деле Алли.
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