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Эмери: Арсенал готов конкурировать с любой командой

Эмери: Арсенал готов конкурировать с любой командой
16:11 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Наставник лондонцев отметил хорошую игру Арсенала в последние несколько недель.

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что счастлив оставаться в клубе, а также о прогрессе молодых игроков.

"Я каждый день общаюсь со спортивным директором "Арсенала", техническим директором клуба и игроками.

Наша работа гораздо важнее слов, и сейчас я очень счастлив в клубе. Я очень рад тому, как работают игроки. Каждый из них, включая Месута Озила, последние две, три, четыре недели делают качественно свою работу.

Именно поэтому мы оцениваем ситуацию очень позитивно и можем думать о том, что нам удастся сделать что-то важное в этом году. Я разговаривал с Раулем, и он думает точно так же.

Мы можем играть лучше в каждом матче. Это единый процесс. Понемногу мы используем молодых игроков, чтобы играть лучше. Мы даем им уверенность и опыт участия в матчах за основную команду

Например, Букайо Сака становится лучше, помогает нам и хорошо выступает. Я знаю, что он развивается очень быстро. Это же касается и других игроков.

Для нас очень важно быть конкурентоспособными в каждом матче. Сейчас мы готовы конкурировать с любой командой. Благодаря этому мы можем развивать нашу игру.

"Если он нам понадобится, мы его используем": Эмери - о ситуации с Озилом

Если мы конкурентоспособны, то можем использовать разных игроков в определенные моменты. Иногда мы используем тех, у кого лучше техника, а иногда того - кто готов больше прессинговать и перемещаться по полю. Мы можем делать это, потому что мы как команда, чувствуем себя сильными в ментальном плане, а также способны конкурировать и играть стабильно", – сказал Эмери.

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, АПЛ, Новости футбола.
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