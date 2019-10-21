Названы бригады арбитров на матчи Александрии и Динамо в Лиге Европы

Новости спорта:Определились судьи матчей "Александрии" и "Динамо" в Лиге Европы УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил судейские бригады на матчи третьего тура группового раунда Лиги Европы УЕФА.

Матчи состоятся в четверг, 24 октября.

На поединке "Сент-Этьенн" (Франция) - "Александрия" (Украина) будут работать представители футбольной Фемиды из Норвегии во главе с главным арбитром Эспеном Эскосом. На линиях ему будут помогать Йон-Микаэль Кнутсен и Эйстейн Иттерланд. Четвертый рефери – Рохит Сагги.

Встреча начнется во Франции в 19.55. Положение команд в группе I: "Вольфсбург" (Германия) - 4 очка, "Гент" (Бельгия) - 4, Сент-Этьен" - 1, "Александрия" - 1.

Поединок киевского "Динамо" и датского "Копенгагана", который пройдет в четверг на НСК "Олимпийский", обслужит бригада судей из Турции во главе с Халилом Мелером. Лайнсмены - Джевдет Кемюрджюоглу и Экрем Кан, четвертый рефери - Арда Кардешлер.

Начало киевского матча - 22.00.

Группа В: "Копенгаген" - 4 очка, "Динамо" - 4, "Мальме" (Швеция) - 1, "Лугано" (Швейцария) - 1.