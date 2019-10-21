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Экс-звезда Интера и ПСЖ может возглавить клуб Серии А

Экс-звезда Интера и ПСЖ может возглавить клуб Серии А
17:27 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Бывший игрок сборной Италии и французского ПСЖ может получить должность главного тренера.

Бывший полузащитник «ПСЖ» Тяго Мотта получил предложение возглавить «Дженоа», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, Мотта в ближайшие часы определится с будущим. В бытность игроком он выступал за генуэзский клуб. Если Мотта возглавит «Дженоа», то впервые будет работать главным тренером команды в карьере. Ранее он лишь возглавлял одну из молодёжных команд «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на пост главного тренера «Дженоа» является бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера. Предполагается, что руководство генуэзцев отправит в отставку нынешнего главного тренера клуба Аурелио Андреацолли.

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В турнирной таблице чемпионата Италии «Дженоа» занимает предпоследнее, 19-е место. В активе команды 5 очков после восьми матчей.

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ФК Интер (Милан), ФК ПСЖ, ФК Дженоа, Серия А, Футбол, Новости футбола, Тьяго Мотта.
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