Не Шахтер, не Динамо: Павелко назвал пример развития футбола в Украине

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17:23 Сегодня Телеграф ФК Минай

Новости спорта:Президенту УАФ нравится проект «Миная».

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко признался, что ему очень нравится работа руководства клуба Первой лиги «Миная»:

«Мне нравится, что в Закарпатье есть клуб, чье руководство не только создает команду, которая борется за выход в УПЛ, но и развивает инфраструктуру.

«Минай» – пример для всех, кто хочет развивать футбол в нашей стране.

Клубы из первой и второй лиги, которые приезжали сюда, увидели, как можно на пустыре создать футбольную базу европейского уровня. Клуб и инфраструктура развиваются одновременно.

Хочется, чтобы сюда приезжали хорошие команды, популяризировали край. На встрече с руководством прозвучала хорошая идея, чтобы в следующем году Закарпатье принимало Мемориал Банникова среди молодежных команд.

Есть цель пригласить сюда команды Польши, Венгрии, Словакии, Румынии».

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На данный момент «Минай» идет шестым в турнирной таблице Первой лиги, однако при этом от лидера, «Агробизнеса», отстает всего на одно очко.

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Андрей Павелко, ФФУ, УПЛ, УАФ, ФК Минай.
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