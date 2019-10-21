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Тоттенхэм - Црвена Звезда: слова Почеттино накануне матча ЛЧ

Тоттенхэм - Црвена Звезда: слова Почеттино накануне матча ЛЧ
17:40 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский специалист Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов Тоттенхэма против Црвены Звезды.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино рассказал о подготовке команды к поединку группового турнира Лиги чемпионов с сербской "Црвеной Звездой".

- Когда переживаешь непростой период, с взаимопониманием с партнерами могут возникнуть сложности и добиваться результата становится тяжелее, - цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Это следствие давления и стресса. Ты нервничаешь и хочешь забить как можно скорее, думаешь, что надо работать еще больше, хотя это не так. Иногда тебе надо поменьше бегать и не тратить эмоции на лишние мысли. Для этого необходим опыт.

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Побеждать важно в каждом матче, не только завтра. В такие периоды худший соперник - ты сам. Нам предстоит биться не только с "Црвеной Звездой", но также с собой, чтобы прибавить в уверенности, сыграть надежно и добиться результата, которого мы хотим".

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ФК Тоттенхэм, Лига Чемпионов, Футбол, ФК Црвена Звезда, Новости футбола, Маурисио Почеттино.
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