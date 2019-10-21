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"Это смешно": Триппьер рассказал, как его называет Диего Коста

"Это смешно": Триппьер рассказал, как его называет Диего Коста
18:00 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник сборной Англии Киран Триппьер рассказал об атмосфере в мадридском Атлетико.

Защитник "Атлетико" Киран Триппьер рассказал, об адаптации в испанском клубе и атмосфере в команде. Напомним, что в мадридскую команду англичанин перешёл из "Тоттенхэм Хотсупр".

"У нас отличная команда, прекрасные люди. Мне помогает Диего Коста, он меня по 10 раз за день называет Уэйном Руни. Это смешно, мы постоянно хохочем. Всем нам кажется это забавным.

Он мне нравится, Диего шутит постоянно. Я знаю его ещё по выступлению в АПЛ, он самый забавный футболист, с которым я когда-либо вместе играл. В команде великолепная атмосфера. Мы очень часто шутим и смеёмся.

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Адаптация проходит успешно. В Мадриде отличная погода, еда намного лучше, чем в Англии, ко мне здесь дружелюбно относятся. Люди, встречая на улицах, благодарят меня за хорошую игру", — цитирует Триппьера Marca.

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ФК Атлетико М, Футбол, Диего Коста, Новости футбола, Киран Триппьер.
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