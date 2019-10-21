Видаль назвал условие, при котором Барселона сможет выиграть ЛЧ

Новости спорта:Чилийский хавбек Артуро Видаль прокомментировал предстоящий матч Барселоны в Лиге чемпионов.

Полузащитник каталонской Барселоны Артуро Видаль назвал главное качество при котором его команда сможет выиграть Лигу чемпионов.

"В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов мы проиграли Ливерпулю. Все дело в нехватке концентрации. Ну и конечно в футболистах которые сделали немало индивидуальных ошибок.

Мы не отдавали себя целиком на поле не бежали до конца. Вот и проиграли.

Барселона выиграет Лигу чемпионов только при одном условии. Главное - быть сильнее соперников в физическом плане. За счет таланта можно выиграть чемпионат Испании, но именно физическая подготовка помогает добиться успеха в ЛЧ" - сказал Видаль в интервью L’Equipe.

Свой следующий матч Барселона проведет в среду, 23-го октября с пражской Славией. Начало встречи - в 22:00.