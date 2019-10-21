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"Де Росси и Буффон поедут на Евро-2020?": Манчини прокомментировал эту идею

"Де Росси и Буффон поедут на Евро-2020?": Манчини прокомментировал эту идею
18:21 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Наставник сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал возможный вызов Буффона и Де Росси на матчи Евро-2020.

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини не исключил возможности вызова голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона и полузащитника «Боки Хуниорс» Даниэле Де Росси в расположение национальной команды на Евро-2020.

Напомним, сборная Италии досрочно вышла в финальную стадию турнира.

«Мы хотим вернуть сборную Италии на ту позицию, на которой она заслуживает находиться. Италия четыре раза выигрывала чемпионат мира, но так долго не выигрывала чемпионат Европы, поэтому на Евро-2020 мы хотим дойти до конца.

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Прощальные матчи Буффона и Де Росси? Это была идея президента, и я с ним согласился. Было бы здорово, если бы мы смогли их провести. Что касается того, произойдёт ли это на предстоящем чемпионате Европы, — посмотрим», — приводит слова Манчини Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

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Все по теме:

Сборная Италии, Роберто Манчини, Джанлуиджи Буффон, Футбол, Даниэле Де Росси, Новости футбола.
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