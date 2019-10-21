Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд

Коломойский ответил на вопрос, когда вернется ФК Днепр

Коломойский ответил на вопрос, когда вернется ФК Днепр
18:32 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский бизнесмен Игорь Коломойский анонсировал возрождение именитого украинского футбольного клуба.

Журналисты интернет-издания "Мой город" поставили Коломойскому вопрос, когда футбольный клуб Днепр можно будет снова увидеть на поле. "Я думаю, в следующем сезоне", – коротко ответил бизнесмен.

Напомним, что в сезоне 2014/2015 Днепр смог дойти до финала Лиги Европы, где в равной борьбе уступил испанской Севилье со счетом 2:3.

После этого в Днепре начались проблемы. Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11 место в УПЛ и вылетел в Первую лигу, но по решению ФИФА клуб понизили до Второй лиги.

Не Шахтер, не Динамо: Павелко назвал пример развития футбола в Украине

С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса, и спортсмены начали играть в любительском чемпионате. Однако летом 2019 выяснилось, что Днепр не заявлен на новый сезон чемпионата Украины даже среди любительских коллективов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Днепр, Чемпионат Украины, Футбол, УПЛ, Игорь Коломойский, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
02 Маркевич отчислил из Черноморца легенду футбола
03 Тедди Атлас рассказал о состоянии Гвоздика
04 МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
05 Именитый украинский боксер рассказал о своем криминальном прошлом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь