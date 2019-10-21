Коломойский ответил на вопрос, когда вернется ФК Днепр

Новости спорта:Украинский бизнесмен Игорь Коломойский анонсировал возрождение именитого украинского футбольного клуба.

Журналисты интернет-издания "Мой город" поставили Коломойскому вопрос, когда футбольный клуб Днепр можно будет снова увидеть на поле. "Я думаю, в следующем сезоне", – коротко ответил бизнесмен.

Напомним, что в сезоне 2014/2015 Днепр смог дойти до финала Лиги Европы, где в равной борьбе уступил испанской Севилье со счетом 2:3.

После этого в Днепре начались проблемы. Сначала с днепрян несколько раз снимали очки из-за долгов перед экс-тренером Хуанде Рамосом и его тренерским штабом. По итогам сезона 2016/17 клуб занял 11 место в УПЛ и вылетел в Первую лигу, но по решению ФИФА клуб понизили до Второй лиги.

С сезона 2018/19 клуб лишили профессионального статуса, и спортсмены начали играть в любительском чемпионате. Однако летом 2019 выяснилось, что Днепр не заявлен на новый сезон чемпионата Украины даже среди любительских коллективов.