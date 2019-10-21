"Золотой мяч-2019": France Football представил вторую 5-ку номинантов

Авторитетное французское издание France Football продолжает публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. Во второй пятёрке претендентов на награду лучшему футболисту планеты оказались:
Let's continue with the 2019 #ballondor nominees!
Kylian Mbappé
Trent Alexander-Arnold
Donny van de Beek
Pierre-Emerick Aubameyang
Marc-André ter Stegen
Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/ZQO4eVEtAS
— #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019
Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Донни ван де Бек («Аякс», Нидерланды), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).
Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.
В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.