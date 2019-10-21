"Золотой мяч-2019": France Football представил вторую 5-ку номинантов

Новости спорта:France Football продолжает публиковать список претендентов на Золотой мяч.

Авторитетное французское издание France Football продолжает публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. Во второй пятёрке претендентов на награду лучшему футболисту планеты оказались:

Let's continue with the 2019 #ballondor nominees! Kylian Mbappé

Trent Alexander-Arnold

Donny van de Beek

Pierre-Emerick Aubameyang

Marc-André ter Stegen Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/ZQO4eVEtAS — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен», Франция), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль», Англия), Донни ван де Бек («Аякс», Нидерланды), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон), Марк-Андре тер Штеген («Барселона», Германия).

Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.