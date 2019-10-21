"Золотой мяч-2019": France Football представил первую 5-ку номинантов

Новости спорта:France Football представил первую пятерку номинантов на самую престижную футбольную награду "Золотой мяч".

Авторитетное французское издание France Football начало публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. В первой пятёрке претендентов на награду лучшему футболисту планеты оказались:

Here are our first nominees for the 2019 #ballondor! Sadio Mané

Sergio Agüero

Frenkie De Jong

Hugo Lloris

Dušan Tadić pic.twitter.com/e7STLVAGfR — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона», Нидерланды), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция), Душан Тадич («Аякс», Сербия).

Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.