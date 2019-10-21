"Золотой мяч-2019": France Football представил первую 5-ку номинантов

Авторитетное французское издание France Football начало публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. В первой пятёрке претендентов на награду лучшему футболисту планеты оказались:
Here are our first nominees for the 2019 #ballondor!
Sadio Mané
Sergio Agüero
Frenkie De Jong
Hugo Lloris
Dušan Tadić pic.twitter.com/e7STLVAGfR
— #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019
Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал), Серхио Агуэро («Манчестер Сити», Аргентина), Френки де Йонг («Аякс» / «Барселона», Нидерланды), Уго Льорис («Тоттенхэм Хотспур», Франция), Душан Тадич («Аякс», Сербия).
Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.
В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.