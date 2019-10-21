Полиция арестовала самого дорогого игрока Шеффилд Юнайтед

Нападающий английского Шеффилд Юнайтед Оливер Макберни был арестован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, футболиста обязали предстать перед судом 6 ноября.
Форвард перебрался в Шеффилд из валлийского Суонси за 20 млн фунтов. Таким образом он стал самым дорогим игроком в истории клуба.
Стоит отметить, что Шеффилд сыграет против лондонского Арсенала в матче девятого тура АПЛ 21-го октября.
Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Челси был оштрафован полицией за рассыпные чипсы в такси.