Скачать
Понедельник, 21.10.2019
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Андрей Рублев - победитель Кубка Кремля-2019
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд

Полиция арестовала самого дорогого игрока Шеффилд Юнайтед

Полиция арестовала самого дорогого игрока Шеффилд Юнайтед
20:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Форварда Шеффилда Оливера Макберни арестовали в Англии накануне матча против Арсенала.

Нападающий английского Шеффилд Юнайтед Оливер Макберни был арестован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболиста обязали предстать перед судом 6 ноября.

Форвард перебрался в Шеффилд из валлийского Суонси за 20 млн фунтов. Таким образом он стал самым дорогим игроком в истории клуба.

"Золотой мяч-2019": France Football представил первую 5-ку номинантов

Стоит отметить, что Шеффилд сыграет против лондонского Арсенала в матче девятого тура АПЛ 21-го октября.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Челси был оштрафован полицией за рассыпные чипсы в такси.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, АПЛ, Новости футбола, ФК Шеффилд Юнайтед, Оливер Макберни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Усик – отличный боец": Руис согласился на бой с украинцем
02 Маркевич отчислил из Черноморца легенду футбола
03 Именитый украинский боксер рассказал о своем криминальном прошлом
04 Тедди Атлас рассказал о состоянии Гвоздика
05 МЮ играет вничью с Ливерпулем на Олд Траффорд
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь