Полиция арестовала самого дорогого игрока Шеффилд Юнайтед

Новости спорта:Форварда Шеффилда Оливера Макберни арестовали в Англии накануне матча против Арсенала.

Нападающий английского Шеффилд Юнайтед Оливер Макберни был арестован за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, футболиста обязали предстать перед судом 6 ноября.

Форвард перебрался в Шеффилд из валлийского Суонси за 20 млн фунтов. Таким образом он стал самым дорогим игроком в истории клуба.

Стоит отметить, что Шеффилд сыграет против лондонского Арсенала в матче девятого тура АПЛ 21-го октября.

Напомним, ранее сообщалось, что полузащитник Челси был оштрафован полицией за рассыпные чипсы в такси.