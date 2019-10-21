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Степаненко - о матче с Динамо З: Мы полностью разобрали соперника

Степаненко - о матче с Динамо З: Мы полностью разобрали соперника
22:07 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек Шахтера Тарас Степаненко прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против Динамо Загреб.

Полузащитник донецкого Шахтера Тарас Степаненко поделился ожиданиями накануне матча третьего тура группового раунда Лиги чемпионов против загребского Динамо.

"Мы вспоминали время, когда играли с загребским Динам в последний раз. Специфических выводов никто не делал. Атмосфера будет похожей. Но связать эту игру и игру 11 лет назад невозможно.

Арбитр матча с Динамо – судья высокого уровня. Тем более, что в Лиге чемпионов используется VAR. Надеюсь, будет больше камер и больше объективности. Думаю, что VAR нужен. Особенно в серьезных турнирах. Считаю, что это хорошо и правильно. Сейчас очень высокие скорости, человеческий глаз не в силах за всем уследить. Думаю, что его доработают.

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За эти дни мы полностью разобрали Динамо Загреб. Там есть индивидуально сильные футболисты. Мне понравился нападающий сборной Хорватии. Также отметили ребят, которые играют в середине. Но Динамо сильно командными действиями", – сказал Степаненко.

Поединок Шахтер – Динамо Загреб онлайн в прямом эфире можно смотреть на телеканале "Футбол 1", начиная с 19:50.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Тарас Степаненко, Футбол, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола.
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