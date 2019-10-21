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Следующим летом состав Реала пополнит лидер Ман Сити

Следующим летом состав Реала пополнит лидер Ман Сити
20:39 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Хавбек сборной Бельгии Кевин де Брюйне вероятнее всего продолжит карьеру в мадридском Реале.

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне уже летом может сменить чемпионат и отправиться покорять Испанию. Об этом сообщает Don Balon.

По информации источника, в трансфере игрока заинтересован мадридский "Реал". Однако "сливочные" планируют вступить в переговоры лишь летом.

Бельгиец вполне может согласиться покинуть состав чемпиона Англии, однако лишь в тому случае, если "горожане" снова провалятся в Лиге Чемпионов. За своего лидера "Ман Сити" потребует порядка 150 миллионов евро.

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Напомним, что сейчас главным претендентом на переход в "Реал" считается полузащитник "Тоттенхэма".

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ФК Реал, ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Кевин де Брюйне.
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