Следующим летом состав Реала пополнит лидер Ман Сити

Новости спорта:Хавбек сборной Бельгии Кевин де Брюйне вероятнее всего продолжит карьеру в мадридском Реале.

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне уже летом может сменить чемпионат и отправиться покорять Испанию. Об этом сообщает Don Balon.

По информации источника, в трансфере игрока заинтересован мадридский "Реал". Однако "сливочные" планируют вступить в переговоры лишь летом.

Бельгиец вполне может согласиться покинуть состав чемпиона Англии, однако лишь в тому случае, если "горожане" снова провалятся в Лиге Чемпионов. За своего лидера "Ман Сити" потребует порядка 150 миллионов евро.

Напомним, что сейчас главным претендентом на переход в "Реал" считается полузащитник "Тоттенхэма".