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Сарри: У Роналду очень необычный менталитет

Сарри: У Роналду очень необычный менталитет
22:26 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Маурицио Сарри высказал свое мнение о форварде туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

Уже завтра "Ювентус" проведет матч против московского "Локомотива" в рамках Лиги Чемпионов. На пресс-конференцию для общения с журналистами пришел Маурицио Сарри.

"Завтра нас ожидает матч против клуба, который проводит сезон на хорошем уровне. На них не будет давить ответственность, а потому нам следует быть осторожнее.

Дибала и Роналду сейчас в хорошей форме. Тренировать и работать с Роналду - источник вдохновения и гордости. У него очень необычный менталитет, он всегда ставит высокие цели и для себя, и для команды", - заявил итальянский наставник.

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Напомним, что совсем недавно португальский футболист забил 700-й гол в своей карьере.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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