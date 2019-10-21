Сарри: У Роналду очень необычный менталитет

Новости спорта:Маурицио Сарри высказал свое мнение о форварде туринского Ювентуса Криштиану Роналду.

Уже завтра "Ювентус" проведет матч против московского "Локомотива" в рамках Лиги Чемпионов. На пресс-конференцию для общения с журналистами пришел Маурицио Сарри.

"Завтра нас ожидает матч против клуба, который проводит сезон на хорошем уровне. На них не будет давить ответственность, а потому нам следует быть осторожнее.

Дибала и Роналду сейчас в хорошей форме. Тренировать и работать с Роналду - источник вдохновения и гордости. У него очень необычный менталитет, он всегда ставит высокие цели и для себя, и для команды", - заявил итальянский наставник.

Напомним, что совсем недавно португальский футболист забил 700-й гол в своей карьере.