"Золотой мяч-2019": France Football представил третью 5-ку номинантов

Авторитетное французское издание France Football продолжает публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов. В третьей пятёрке претендентов на награду лучшему футболисту планеты оказались:

We still have a lot to announce! Here are five new #ballondor nominees!

Cristiano Ronaldo

Alisson

Matthijs de Ligt

Karim Benzema

Georginio Wijnaldum

Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/o8AeppE1GL

— #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019