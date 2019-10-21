Зидан ответил на слухи о своем возможном увольнении

Новости спорта:Французский специалист Зинедин Зидан прокомментировал свое возможное увольнение из мадридского Реала.

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Галатасараем» отметил, что не обращает внимания на слухи о его возможном увольнении.

«Что было, то было. Футбол забывает всё, чего ты достиг, но такова жизнь. То, чего мы добивались ранее с „Реалом“, осталось в прошлом. Я не буду обсуждать то, о чём говорят люди, это меня не беспокоит. Я должен мыслить позитивно и заниматься игрой своей команды.

Хочу остаться в „Реале“ навсегда. А о моём будущем в „Реале“ пусть думают другие», — приводит слова Зидана Marca.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» — «Реал» состоится завтра, 22 октября, на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле. Начало — в 22:00.