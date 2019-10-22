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Роналду рассказал, что нового дал Ювентусу Сарри

Роналду рассказал, что нового дал Ювентусу Сарри
07:16 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Роналду заявил, что при Сарри Ювентус стал лучше.

Лидер туринского Ювентуса Кришитану Роналду рассказал об изменениях в команде после прихода Сарри.

"Мы изменились при Сарри. Теперь у меня больше свободы. Мы улучшаем свою игру. Еще есть, что исправлять, но я счастлив.

Период работы с Аллегри был замечательным, но с Сарри мы стали лучше. Мне всегда нравится, что я могу выбирать зону на поле, люблю свободу.

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Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы быть успешными в чемпионате и попытаться выиграть Лигу чемпионов. Это наша цель. Командные результаты очень важны", – цитирует Роналду La Gazzetta dello Sport.

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Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Ювентус, Серия А, Новости спорта, Новости футбола, Маурицио Сарри.
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