Роналду рассказал, что нового дал Ювентусу Сарри

Новости спорта:Роналду заявил, что при Сарри Ювентус стал лучше.

Лидер туринского Ювентуса Кришитану Роналду рассказал об изменениях в команде после прихода Сарри.

"Мы изменились при Сарри. Теперь у меня больше свободы. Мы улучшаем свою игру. Еще есть, что исправлять, но я счастлив.

Период работы с Аллегри был замечательным, но с Сарри мы стали лучше. Мне всегда нравится, что я могу выбирать зону на поле, люблю свободу.

Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы быть успешными в чемпионате и попытаться выиграть Лигу чемпионов. Это наша цель. Командные результаты очень важны", – цитирует Роналду La Gazzetta dello Sport.