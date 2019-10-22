В чемпионате Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте (Видео)

Вратарь Коньяспора Серкан Кырынтылы , видимо, забыл, что за пределами штрафной играть руками нельзя, за что и поплатился, получив от арбитра красную карточку.