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Вторник, 22.10.2019

В чемпионате Турции вратарь получил красную карточку на первой минуте (Видео)

Вратарь Коньяспора Серкан Кырынтылы , видимо, забыл, что за пределами штрафной играть руками нельзя, за что и поплатился, получив от арбитра красную карточку.
Телеграф Спорт
Фото: Твиттер
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