Скачать
Вторник, 22.10.2019
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Динамо минимально обыграло Александрию и вышло на второе место УПЛ
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Итоговый турнир WTA: определились все участницы
Заявка Шахтера на матч против Динамо З
Заявка Шахтера на матч против Динамо З

Лука Модрич не включен в список номинантов на ЗМ

Лука Модрич не включен в список номинантов на ЗМ
08:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Обладатель ЗМ прошлого года не попал в номинацию в этом году.

Журнал France Football представил перечень тридцати футболистов, претендующих на награду лучшему игроку мира   2019 года. В этот список не вошел победитель минувшего года игрок мадридского Реала Лука Модрич.

Такое случилось впервые за 26 лет. Последний раз победитель не попадал в список претендентов следующего года в 1993, когда Марко Ван Бастен, получивший ЗМ в 92-м, не был номинирован.

Награда лучшему футболисту года вручается с далекого 1956 года, первым обладателем стал Стэнли Метьюз. Выигрывали награду и три украинца: Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, возглавляющий ныне национальную сборную. К слову, робота Шевченко в сборной очень успешная, недавно благодаря победе над чемпионами Европы Португалией украинцы вышли на ЧЕ-2020 с первого места в своей группе.

"Золотой мяч-2019": France Football представил четвертую 5-ку номинантов

Модрич перешел в Реал в 2012 году. Перед испанским грандом он выступал за Тоттенхэм. За него лондонский коллектив получил 33 миллиона фунтов стерлингов. В Примере за Реал хорват сыграл 204 матча и забил 13 мячей. В составе Реала он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, Лига Чемпионов, Лука Модрич, АПЛ, Примера, Новости спорта, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хавбек Шахтера прокомментировал интерес со стороны клубов АПЛ
02 "Золотой мяч-2019": France Football представил первую 5-ку номинантов
03 Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
04 Арум назвал условие организации боя Бетербиева против Ковалева
05 "Золотой мяч-2019": France Football представил третью 5-ку номинантов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь