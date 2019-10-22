Лука Модрич не включен в список номинантов на ЗМ

Новости спорта:Обладатель ЗМ прошлого года не попал в номинацию в этом году.

Журнал France Football представил перечень тридцати футболистов, претендующих на награду лучшему игроку мира 2019 года. В этот список не вошел победитель минувшего года игрок мадридского Реала Лука Модрич.

Такое случилось впервые за 26 лет. Последний раз победитель не попадал в список претендентов следующего года в 1993, когда Марко Ван Бастен, получивший ЗМ в 92-м, не был номинирован.

Награда лучшему футболисту года вручается с далекого 1956 года, первым обладателем стал Стэнли Метьюз. Выигрывали награду и три украинца: Олег Блохин, Игорь Беланов и Андрей Шевченко, возглавляющий ныне национальную сборную. К слову, робота Шевченко в сборной очень успешная, недавно благодаря победе над чемпионами Европы Португалией украинцы вышли на ЧЕ-2020 с первого места в своей группе.

Модрич перешел в Реал в 2012 году. Перед испанским грандом он выступал за Тоттенхэм. За него лондонский коллектив получил 33 миллиона фунтов стерлингов. В Примере за Реал хорват сыграл 204 матча и забил 13 мячей. В составе Реала он четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.