"Золотой мяч-2019": France Football представил четвертую 5-ку номинантов

Новости спорта:France Football продолжает публиковать список претендентов на Золотой мяч.

Авторитетное французское издание France Football продолжает публиковать список претендентов на «Золотой мяч». Всего будет объявлено 30 номинантов.

Let's keep the rhythm! Five new #ballondor nominees! Virgil van Dijk

Bernardo Silva

Heung-min Son

Robert Lewandowski

Roberto Firmino Players already announced > https://t.co/WhEz0voCwh pic.twitter.com/e8Ok8DCVOo — #BallondOr (@francefootball) October 21, 2019

В четвёртой пятёрке претендентов на награду, вручаемую лучшему футболисту планеты, оказались Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Бернарду Силва («Манчестер Сити», Португалия), Сон Хын Мин («Тоттенхэм Хотспур», Южная Корея), Роберто Фирмино («Ливерпуль», Бразилия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша).

Отметим, что лучший футболист мира по версии France Football будет объявлен 2 декабря в Париже. Одним из ведущих торжественной церемонии вручения наград будет бывший форвард «Челси» Дидье Дрогба.

В прошлом году «Золотой мяч» выиграл полузащитник «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.