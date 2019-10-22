Игрок Ман Сити опасается команду Малиновского

Новости спорта:Жоау Канселу назвал главные плюсы Аталанты, за которую выступает украинец Руслан Малиновский.

25-летний португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу поделился ожиданиями от поединка с «Аталантой» в Лиге чемпионов.

«Аталанта» — сильная команда с хорошей «физикой». Они здорово прессингуют. У них есть техничные футболисты, и не сомневаюсь, что нас ждет трудный матч.

Никто не может быть абсолютно уверен в победе в Лиге чемпионов. У «Юве» и у «Сити» множество классных игроков в составе, оба клуба хотят побеждать. Но здесь нет никаких обязательств, никто не может гарантировать победу в Лиге чемпионов», — считает Канселу.

Матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Аталанта» состоится во вторник, 22-го октября, в 22:00 по киевскому времени.