Игрок Ман Сити опасается команду Малиновского

25-летний португальский защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу поделился ожиданиями от поединка с «Аталантой» в Лиге чемпионов.
«Аталанта» — сильная команда с хорошей «физикой». Они здорово прессингуют. У них есть техничные футболисты, и не сомневаюсь, что нас ждет трудный матч.
Никто не может быть абсолютно уверен в победе в Лиге чемпионов. У «Юве» и у «Сити» множество классных игроков в составе, оба клуба хотят побеждать. Но здесь нет никаких обязательств, никто не может гарантировать победу в Лиге чемпионов», — считает Канселу.
Матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Аталанта» состоится во вторник, 22-го октября, в 22:00 по киевскому времени.