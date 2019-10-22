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"Один момент - один гол": Эмери - о игре Шеффилд Юнайтед

"Один момент - один гол": Эмери - о игре Шеффилд Юнайтед
09:12 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:Унаи Эмери считает, что его клуб не должен был проигрывать.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал неудачу команды в матче 9-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед (0:1). По его словам, соперник реализовал свой единственный опасный момент.

«Мне кажется, мы не заслужили на поражение. Соперники создали лишь один опасный эпизод в игре, который воплотился в забитый мяч.

Чтобы избежать подобных пропущенных голов в дальнейшем, нам надо работать над собой. Арсенал заслужил большего в этой игре, ведь у нас были шансы», — цитирует Эмери Sky Sports.

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«Мы взяли мяч под свой контроль после гола Шеффилда, но соперник хорошо оборонялся. В каждой игре у нас есть кое-какие проблемы, но после этого поражения мы можем извлечь урок».

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ФК Арсенал (Лондон), Унаи Эмери, АПЛ, Новости футбола, Шеффилд Юнайтед.
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