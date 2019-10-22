"Один момент - один гол": Эмери - о игре Шеффилд Юнайтед

Новости спорта:Унаи Эмери считает, что его клуб не должен был проигрывать.

Главный тренер Арсенала Унаи Эмери прокомментировал неудачу команды в матче 9-го тура АПЛ против Шеффилд Юнайтед (0:1). По его словам, соперник реализовал свой единственный опасный момент.

«Мне кажется, мы не заслужили на поражение. Соперники создали лишь один опасный эпизод в игре, который воплотился в забитый мяч.

Чтобы избежать подобных пропущенных голов в дальнейшем, нам надо работать над собой. Арсенал заслужил большего в этой игре, ведь у нас были шансы», — цитирует Эмери Sky Sports.

«Мы взяли мяч под свой контроль после гола Шеффилда, но соперник хорошо оборонялся. В каждой игре у нас есть кое-какие проблемы, но после этого поражения мы можем извлечь урок».