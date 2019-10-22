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Защитник Динамо (Загреб): Мы готовы к игре с Шахтером

Защитник Динамо (Загреб): Мы готовы к игре с Шахтером
09:21 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Игрок Динамо Загреб надеется на хороший результат в игре с Шахтером.

Защитник "Динамо" (Загреб) Эмир Дилавер - перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с "Шахтером".

– Если судить по бразильской атакующей линии "Шахтера", то завтра у вас будет много работы?

– Я понимаю силу и опасность "Шахтера", но хочу сказать, что готовы к этому. Мы очень много тренировались и смотрели. Надеюсь на хороший результат.

Эмери прокомментировал поражение от Шеффилда

– Какие выводы вы сделали из поражения от одной из сильнейших команд Лиги чемпионов "МанСити"?

– Думаю, основной причиной стало то, что мы были слишком взволнованны: атмосфера была для нас невиданной, мы были поражены уровнем этой команды. Но, думаю, мы можем взять реванш. Возможно, не с такими клубами, как "Манчестер Сити", но с такими оппонентами, как "Шахтер" или "Аталанта", можем показать свою силу, рост и развитие.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, Новости футбола, Динамо Загреб.
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