Защитник Динамо (Загреб): Мы готовы к игре с Шахтером

Новости спорта:Игрок Динамо Загреб надеется на хороший результат в игре с Шахтером.

Защитник "Динамо" (Загреб) Эмир Дилавер - перед матчем 3-го тура Лиги чемпионов УЕФА с "Шахтером".

– Если судить по бразильской атакующей линии "Шахтера", то завтра у вас будет много работы?

– Я понимаю силу и опасность "Шахтера", но хочу сказать, что готовы к этому. Мы очень много тренировались и смотрели. Надеюсь на хороший результат.

– Какие выводы вы сделали из поражения от одной из сильнейших команд Лиги чемпионов "МанСити"?

– Думаю, основной причиной стало то, что мы были слишком взволнованны: атмосфера была для нас невиданной, мы были поражены уровнем этой команды. Но, думаю, мы можем взять реванш. Возможно, не с такими клубами, как "Манчестер Сити", но с такими оппонентами, как "Шахтер" или "Аталанта", можем показать свою силу, рост и развитие.