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Стало известно, как будет себя вести Реал во время зимнего трансферного окна

Стало известно, как будет себя вести Реал во время зимнего трансферного окна
09:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Реал станет совершать покупки только в случае продажи кого-то из игроков.

Реал не намерен покупать в январе Кристиана Эриксена или кого-либо другого, утверждает AS. Трансферы мадридцев возможны только если из клуба кто-то уйдет.

Основным претендентом на уход из клуба считается Иско. Полузащитник может решиться как минимум на аренду, чтобы получить игровую практику перед Евро-2020.

27-летний хавбек в нынешнем сезоне только дважды выходил в основном составе в Ла Лиге и при таких раскладах вряд ли завоюет место в сборной.

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Также может уйти третий форвард команды Мариано Диас, который не выдерживает конкуренцию с Каримом Бензема и Лукой Йовичем.

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ФК Реал, Лига Чемпионов, Примера, Зинедин Зидан.
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