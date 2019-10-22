Стало известно, как будет себя вести Реал во время зимнего трансферного окна

Новости спорта:Реал станет совершать покупки только в случае продажи кого-то из игроков.

Реал не намерен покупать в январе Кристиана Эриксена или кого-либо другого, утверждает AS. Трансферы мадридцев возможны только если из клуба кто-то уйдет.

Основным претендентом на уход из клуба считается Иско. Полузащитник может решиться как минимум на аренду, чтобы получить игровую практику перед Евро-2020.

27-летний хавбек в нынешнем сезоне только дважды выходил в основном составе в Ла Лиге и при таких раскладах вряд ли завоюет место в сборной.

Также может уйти третий форвард команды Мариано Диас, который не выдерживает конкуренцию с Каримом Бензема и Лукой Йовичем.