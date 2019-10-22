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"Это следствия давления и стресса": Почеттино - о неудачных результатах Тоттенхэма

"Это следствия давления и стресса": Почеттино - о неудачных результатах Тоттенхэма
10:11 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Аргентинский тренер Тоттенхема считает, что клубу нужно выйти из психологической ямы.

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой».

«Побеждать важно в каждом матче. В такие периоды худший соперник — ты сам. Нам предстоит биться не только с «Црвеной Звездой», но и с собой, чтобы прибавить в уверенности, сыграть надёжно и добиться результата, которого мы хотим.

Когда переживаешь непростой период, со взаимопониманием с партнёрами могут возникнуть сложности и добиваться результата становится тяжелее.

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Это следствие давления и стресса. Ты нервничаешь и хочешь забить как можно скорее, думаешь, что надо работать ещё больше, хотя это не так. Иногда тебе надо поменьше бегать и не тратить эмоции на лишние мысли. Для этого необходим опыт», — приводит слова Почеттино пресс-служба УЕФА.

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ФК Тоттенхэм Хотспур, Лига Чемпионов, Новости спорта, Новости футбола, Маирицио Поччетино.
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