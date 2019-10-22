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Ярмоленко рассказал, что стоит улучшить игрокам Вест Хэма

Ярмоленко рассказал, что стоит улучшить игрокам Вест Хэма
10:37 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Лидер сборной Украины считает, что игрокам его клуба нужно больше выкладываться на поле.

Временный чемпион мира по версии WBC в легком весе Дэвин Хэйни (23-0, 15 КО) прокомментировал возможный бой с чемпионом WBC, WBO и WBA Василием Ломаченко (14-1, 10 КО).

«Я хочу, чтобы мое имя было в учебниках истории. Я хочу, чтобы мое имя упоминалось вместе с великими людьми. Поединок с Ломаченко – это один из боев, который будут пересматривать фанаты еще много лет.

Я не боюсь проиграть. Я готов поставить на кон свой 0 в графе поражений, потому что я чувствую, что выиграю. Я готов поставить все, чтобы доказать это.

Я думаю, что Ломаченко – великий боец, и поэтому я хочу сразиться с ним. Я чувствую, что мы одни из лучших в мире. Я готовлюсь стать огромной звездой. Все становится на свои места и идет так, как я и моя команда планировали.

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Я хочу драться с ним сейчас. Не хочу ждать, пока Ломаченко постареет», – сказал Хэйни.

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АПЛ, Новости спорта, Вест Хем, Андрей Ярмоленко.
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