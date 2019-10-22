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Вторник, 22.10.2019
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Известный итальянский тренер: Манчестер Сити способен выиграть ЛЧ

Известный итальянский тренер: Манчестер Сити способен выиграть ЛЧ
11:00 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джан Пьеро Гасперини прогнозирует победу Ман Сити в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" определенно способен выиграть Лигу чемпионов, но когда играешь с лучшими, то тебе нечего терять, и это делает футбол гораздо интереснее, - говорит специалист, слова которого приводит сайт УЕФА.

"Когда меня уволили из "Интера", он пригласил меня в Барселону повидаться с ним. Это был добрый жест от него в сложный для меня момент.

Защитник Динамо Загреб: Мы готовы к игре с Шахтером

Он очень сильный тренер, а этот случай доказывает, что он еще и очень хороший человек".

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ФК Ман Сити, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Новости футбола.
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