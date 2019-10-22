Известный итальянский тренер: Манчестер Сити способен выиграть ЛЧ

Новости спорта:Джан Пьеро Гасперини прогнозирует победу Ман Сити в Лиге чемпионов.

Главный тренер "Аталанты" Джан-Пьеро Гасперини прокомментировал предстоящий матч Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" определенно способен выиграть Лигу чемпионов, но когда играешь с лучшими, то тебе нечего терять, и это делает футбол гораздо интереснее, - говорит специалист, слова которого приводит сайт УЕФА.

"Когда меня уволили из "Интера", он пригласил меня в Барселону повидаться с ним. Это был добрый жест от него в сложный для меня момент.

Он очень сильный тренер, а этот случай доказывает, что он еще и очень хороший человек".