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Барселона и Атлетико достигли компромисса по делу Гризманна

Барселона и Атлетико достигли компромисса по делу Гризманна
11:14 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Барселона смогла уговорить Атлетико не разглашать важную информацию.

Испанские СМИ сообщают, что "Барселона" заключила неформальное соглашение с мадридским "Атлетико" по конфликту вокруг трансфера Гризманна.

За то, что "Атлетико" не будет обнародовать переписку агента Гризманна с "Барселоной" каталонский клуб выплатит мадридскому 15 млн евро компенсации. Это и плата за раннее начало переговоров с игроком.

Притом, как информирует El Mundo, "Барселона" получила право первоочередного выкупа сразу 5 игроков "Атлетико". Среди них называют 24-летнего полузащитника Сауля Ньигеса и 24-летнего центрального защитника Хосе Марию Хименеса.

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Это право, правда, может быть применено только в случае согласия игрока и самого "Атлетико".Напомним, Гризманн перешел в "Барселону" за 120 млн евро – такой была его опция выкупа с 1 июля. Но до этого она составляла 200 млн евро, и именно в этот период каталонцы начали переговоры с игроком.

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ФК Барселона, ФК Атлетико М, Примера, Антуан Гризманн.
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