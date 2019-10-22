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Алиссон назвал какие качества ему нравятся в других топ-вратарях мира

Алиссон назвал какие качества ему нравятся в других топ-вратарях мира
11:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Вратарь Ливерпуля хотел бы улучшить свою игру в некоторых аспектах.

Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер прокомментировал попадание в список претендентов на новую награду «Трофей Яшина», которая вручается лучшему вратарю мира.

Предполагается, что главными конкурентами Алисона в борьбе за приз станут голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон и вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген.

«Моей целью всегда было достижение результатов в команде. Конечно, выигрывая с командой титулы, я могу претендовать и на индивидуальные награды. Поэтому получение такой награды было бы огромной честью.

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Эдерсон и тер Штеген? Они великолепные вратари, обладающие всеми необходимыми качествами. Хотел бы уметь так здорово делать длинные передачи, как Эдерсон, это просто невероятно. У тер Штегена хотел бы заимствовать его взрывные движения. Он делает удивительные сейвы благодаря мощным ногам», — цитирует Алисона сайт ФИФА.

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ФК Барселона, ФК Ливерпуль, Эдерсон, Новости футбола, Алиссон Беккер, Марк-Андрк тер Штеген.
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