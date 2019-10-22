Марлос сравнил Динамо Загреб с Шахтером

Новости спорта:Вингер донецкого клуба считает, что у команд есть что-то общее.

олузащитник донецкого «Шахтера» Марлос рассказал, как команда готовится к матчу Лиги чемпионов против загребского «Динамо».

«Мы сейчас в процессе изучения соперника. Мы прекрасно знаем, что это очень хорошая команда. Молодая, с отличными игроками. С игроками, которые в чем-то похожи на игроков «Шахтера». Ребята с хорошей техникой, с хорошим качеством передач.

Нам попалась сложная группа. Но, конечно, мы хотим выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мы будем бороться за то,чтобы пройти дальше», — отметил Марлос.

Матч Лиги чемпионов «Шахтер» — «Динамо» Загреб состоится во вторник, 22-го октября, в 19:55 по киевскому времени.