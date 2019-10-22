Фред: В Манчестер Юнайтед становлюсь лучше

Новости спорта:Фред доволен своим периодом в МЮ.

Манчестер Юнайтед приобрел Фреда у Шахтера за 59 млн евро, однако проявить себя на Олд Траффорд игрок сборной Бразилии в прошлом сезоне не сумел. В нынешней кампании бразилец сыграл в пяти матчах манкунианцев в чемпионате и верит, что способен показать, за что же "красные дьяволы" заплатили такие деньги.

"Мой первый сезон вышел трудным, но это нормально, когда футболист меняет чемпионат. Украинская Премьер-лига не так сильна, как английская. АПЛ быстрее, тут важнее физические качества", — цитирует Фреда FourFourTwo.

"Нужно сильно начинать игры и сильно их заканчивать, проводить на максимуме все 90 минут. Нужно время, чтобы адаптироваться к английскому футболу, когда переходишь из Украины, хотя там я и играл против некоторых топ-команд в Лиге чемпионов. Думаю, я адаптируюсь к АПЛ".

"Я учусь день за днем. Чувствую, что становлюсь лучше. У меня большое сердце. Я буду играть лучше. Мне нравится Манчестер. Здесь моя семья, и ей тут тоже нравится. Они разговаривают по-английски. Я также учу английский, но невозможно уделять этому все время, потому что мы много путешествуем. Но мы много разговариваем в команде".