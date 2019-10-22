"Мне все звонят!": легендарный Ибрагимович - о трансферных слухах

Новости спорта:Шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал варианты продолжения своей карьеры.

Недавно Златан Ибрагимович признался, что поиграл бы под руководством Карло Анчелотти в Наполи. В ответ итальянец пошутил, что немедленно позвонит Ибре по этому вопросу.

После игры Лос-Анджелес Гэлакси против Миннесоты Юнайтед (2:1) один из журналистов не преминул спросить Златана, звонил ли ему Анчелотти.

"Мне все звонят! Тебе тоже нужен мой номер? Чтобы ты тоже мог мне позвонить? Окей, будет сделано", — цитирует Ибрагимовича Football Italia.

Трансферные слухи вокруг Златана связаны с тем, что его контракт с Лос-Анджелес Гэлакси истекает в конце года и он станет свободным агентом. Тот же журналист попросил Ибру остаться в MLS.

"Спасибо, я это ценю", — ответил швед.

На счету Ибрагимовича 52 гола в 57 матчах за Лос-Анджелес Гэлакси. Команда шведа продолжает сражаться за победу в MLS. В полуфинале конференции она сойдется с лучшей командой регулярного чемпионата – ФК Лос-Анджелес. Игра состоится 25 октября.