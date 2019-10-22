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Шахтер - Динамо З: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Шахтер - Динамо З: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
19:15 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Шахтер примет загребская Динамо в рамках 3-го тура Лиги чемпионов.

Во вторник, 22 октября, Шахтер примет Динамо Загреб в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Харькове на ОСК Металлист в 19:55 по киевскому времени.

Шахтер -:- Динамо З

Стадион "Металлист". Главный арбитр - Матео Лаос. Начало встречи в 19:55

Ориентировочные составы: 

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон – Мораес

Динамо: Ливакович – Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адеми, Леовац – Ольмо, Петкович, Оршич

В Харькове донецкий Шахтер будет экзаменировать загребское Динамо, которое в первом туре достаточно неожиданно дома разгромило Аталанту 4:0. На счету обеих коллектив по три очка, но гости в таблице стоят выше, чем украинский клуб благодаря лучшей разнице мячей. 

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Букмекеры фаворитом поединка считают донецкий клуб. Так, в конторе William Hill сделать ставку на успех Шахтера можно с коэффициентом 1.67, в то время как на победу хорватского клуба - 5.25. Ничейный результат оценили в 3.70.

В официальных матчах клубы встречались дважды. В 2008 году в третьем квалификационном раунде дважды победил донецкий клуб. Сначала дома была победа 2:0, а в столице Хорватии успех был закреплен триумфом 3:1. Стоит напомнить, что именно в том сезоне Шахтер стал обладателем Кубка УЕФА. 

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