Скачать
Вторник, 22.10.2019
Украинец вылетел из турнира в Китае
Украинец вылетел из турнира в Китае
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Экс-чемпион мира похвалил Усика
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Пресс-служба Кубка ФИБА считает украинские клубы фаворитом группы
Марченко с победы стартовал в Бресте
Марченко с победы стартовал в Бресте

Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА

Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА
15:47 Сегодня Телеграф ua-football.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер U-19 уступил сверстникам из Динамо Загреб в поединке Юношеской лиги УЕФА.

Команда 19-летних донецкого "Шахтёра" довела свою серию без побед в Юношеской лиге УЕФА до девяти матчей. Вслед за поражением "Ман Сити" и ничьей с "Аталантой" в текущем розыгрыше турнира, случилась ещё одна ничья - теперь с загребским "Динамо".

"Шахтёр" - "Динамо" Загреб 1:1

Голы: Бондаренко 50 (пен.) - Янкович 55

"Горняки" вновь были вынуждены большую часть встречи играть без мяча, впрочем, и у соперника особых моментов не было. Самым острым можно считать прострел слева и удар Шипоша с близкой дистанции, который Трубин вытащил. Только ближе к концу тайму у хозяев получилось провести несколько неплохих атак, но успеха они не принесли.

Голы пришли после перерыва и сперва отличилась украинская команда: Сикан заработал достаточно спорный пенальти, а Артём Бондаренко его реализовал - голкипер удар парировал, но мяч от его рук всё равно линию ворот пересёк. Впрочем, лидировали "горняки" всего пять минут: Янкович с правого края штрафной пробил низом практически по центру, Трубин сыграл неуверенно, взмахнув руками мимо мяча.

Модрич назвал главного фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Серьёзные сложности для дончан начались за полчаса до финального свистка, когда Эгбуджо покинул поле за две жёлтые, которые он заработал в течение двух минут. Понятно, что при таких условиях и ничью можно считать положительным результатом, но несколько неплохих атак футболистам "Шахтёра" всё равно удалось провести. Хоть и безрезультатно. "Динамовцы" численным преимуществом также не воспользовались, поэтому соперники завершили матч на мирном исходе.

Шахтер - Динамо З: матч ЛЧ будет судить именитый испанец

Без учёта поединка "Ман Сити" - "Аталанта", который также состоится сегодня, загребцы выходят на первое место с пятью очками, а "горняки" пока третьи с двумя баллами в активе. Теперь "Шахтёр" и "Динамо" ожидает ещё один очный матч. Поединок состоится в Ховатии 6 ноября.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Юношеская лига УЕФА, Шахтер U-19, Динамо Загреб.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко дал прогноз на возможный бой Усик - Уайлдер
02 Хавбек Шахтера прокомментировал интерес со стороны клубов АПЛ
03 "Золотой мяч-2019": France Football представил первую 5-ку номинантов
04 Арум назвал условие организации боя Бетербиева против Ковалева
05 Шахтер - Динамо З: слова Каштру перед матчем ЛЧ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь