Шахтер U-19 не смог обыграть Динамо З в Юношеской лиге УЕФА

Новости спорта:Донецкий Шахтер U-19 уступил сверстникам из Динамо Загреб в поединке Юношеской лиги УЕФА.

Команда 19-летних донецкого "Шахтёра" довела свою серию без побед в Юношеской лиге УЕФА до девяти матчей. Вслед за поражением "Ман Сити" и ничьей с "Аталантой" в текущем розыгрыше турнира, случилась ещё одна ничья - теперь с загребским "Динамо".

"Шахтёр" - "Динамо" Загреб 1:1

Голы: Бондаренко 50 (пен.) - Янкович 55

"Горняки" вновь были вынуждены большую часть встречи играть без мяча, впрочем, и у соперника особых моментов не было. Самым острым можно считать прострел слева и удар Шипоша с близкой дистанции, который Трубин вытащил. Только ближе к концу тайму у хозяев получилось провести несколько неплохих атак, но успеха они не принесли.

Голы пришли после перерыва и сперва отличилась украинская команда: Сикан заработал достаточно спорный пенальти, а Артём Бондаренко его реализовал - голкипер удар парировал, но мяч от его рук всё равно линию ворот пересёк. Впрочем, лидировали "горняки" всего пять минут: Янкович с правого края штрафной пробил низом практически по центру, Трубин сыграл неуверенно, взмахнув руками мимо мяча.

Серьёзные сложности для дончан начались за полчаса до финального свистка, когда Эгбуджо покинул поле за две жёлтые, которые он заработал в течение двух минут. Понятно, что при таких условиях и ничью можно считать положительным результатом, но несколько неплохих атак футболистам "Шахтёра" всё равно удалось провести. Хоть и безрезультатно. "Динамовцы" численным преимуществом также не воспользовались, поэтому соперники завершили матч на мирном исходе.

Без учёта поединка "Ман Сити" - "Аталанта", который также состоится сегодня, загребцы выходят на первое место с пятью очками, а "горняки" пока третьи с двумя баллами в активе. Теперь "Шахтёр" и "Динамо" ожидает ещё один очный матч. Поединок состоится в Ховатии 6 ноября.