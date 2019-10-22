Экс-защитник сборной Германии назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Новости спорта:Защитник московского Локомотива Бенедикт Хеведес поделился своим мнением о фаворитах Лиги чемпионов.

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес - перед матчем Лиги чемпионов с туринской "Старой синьорой".

"Локомотив" попал в одну из самых сложных групп, - приводит слова немецкого опытного игрока официальный сайт УЕФА со ссылкой на "Российскую газету".

"Ювентус" и "Атлетико" - одни из фаворитов Лиги чемпионов. У них состав сильнее, опыта больше. Да что говорить, в "Ювентусе" есть Криштиану Роналду. С ним у тебя в команде словно на одного игрока больше. Это суперзвезда, второй игрок в мире после Месси.

Наверное, как-то можно его сдержать. Иногда менее классные клубы побеждают фаворитов. У нас впереди 90 минут. У любой команды есть слабости, в том числе и у "Ювентуса". Посмотрим, что получится".