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Экс-защитник сборной Германии назвал главных фаворитов Лиги чемпионов

Экс-защитник сборной Германии назвал главных фаворитов Лиги чемпионов
16:04 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Защитник московского Локомотива Бенедикт Хеведес поделился своим мнением о фаворитах Лиги чемпионов.

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес - перед матчем Лиги чемпионов с туринской "Старой синьорой".

"Локомотив" попал в одну из самых сложных групп, - приводит слова немецкого опытного игрока официальный сайт УЕФА со ссылкой на "Российскую газету". 

"Ювентус" и "Атлетико" - одни из фаворитов Лиги чемпионов. У них состав сильнее, опыта больше. Да что говорить, в "Ювентусе" есть Криштиану Роналду. С ним у тебя в команде словно на одного игрока больше. Это суперзвезда, второй игрок в мире после Месси.

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Наверное, как-то можно его сдержать. Иногда менее классные клубы побеждают фаворитов. У нас впереди 90 минут. У любой команды есть слабости, в том числе и у "Ювентуса". Посмотрим, что получится".

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Все по теме:

Лига Чемпионов, ФК Ювентус, ФК Локомотив, ФК Атлетико М, Футбол, Новости футбола, Бенедикт Хеведес.
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