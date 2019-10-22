Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)

Новости спорта:Донецкий Шахтер не смог обыграть Динамо Загреб в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

Сегодня, 22 октября, стартовал 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Открывал сей тур матч в Харькове между Шахтером и Динамо из Загреба.

Шахтер — Динамо З 2:2

Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 — Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен.)

Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66) — Мораес.

Динамо З: Ливакович — Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адеми (Гояк, 68), Леовац — Ольмо, Оршич (Иванушец, 90) — Гавранович (Петкович, 62).

Предупреждения: Алан Патрик, Пятов, Болбат — Стоянович, Перич, Дилавер, Адеми.

Этот матч должен был определить главного фаворита в борьбе за второе место в группе С. После стартового свистка "горняки" сразу прибрали инициативу в свои руки. Первые 15 минут мяч у игроков Динамо в ногах практически не задерживался, а уже на 16 минуте Коноплянка после паса Марлоса сумел открыть счет.

Менее чем через 10 минут гости сравняли счет. Отличился испанский легионер хорватов Дани Ольмо. Далее тайм проходил на равных и, как следствие, завершился логичной ничьей.

Второй тайм активнее начали подопечные Белицы. На 51-й минуте гости убежали в контратаку, сначала мяч пришелся в штангу, а на добивании эффектным сейвом Пятов спас свою команду. Уже через 5 минут вратарь дончан отличился знаком "-". При подачи углового он завалил на поле игрока Динамо, за что и получил желтую карточку, а также пенальти в свои ворота. Оришич без вопросов реализовал 11 -и метровый.

Спас донецкий Шахтер от поражения на своем поле Додо, который принял мяч после передачи и Алана Патрика, обыграл вратаря соперника и отправил снаряд в сетку ворот.

После трех туров у Шахтера и Динамо Загреб по 4 очка в активе, что на 2 меньше, чем у Манчестер Сити, который идет первым, но имеет игру в запасе.

В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Динамо в Загребе. Матч запланирован на 6 ноября.