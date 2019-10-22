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Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)

Шахтер не смог обыграть Динамо З в Харькове (Видео)
21:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер

Новости спорта:Донецкий Шахтер не смог обыграть Динамо Загреб в третьем туре группового раунда Лиги чемпионов.

Сегодня, 22 октября, стартовал 3-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Открывал сей тур матч в Харькове между Шахтером и Динамо из Загреба. 

Шахтер — Динамо З 2:2

Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 — Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен.)

Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66) — Мораес.

Динамо З: Ливакович — Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адеми (Гояк, 68), Леовац — Ольмо, Оршич (Иванушец, 90) — Гавранович (Петкович, 62).

Предупреждения: Алан Патрик, Пятов, Болбат — Стоянович, Перич, Дилавер, Адеми.

Этот матч должен был определить главного фаворита в борьбе за второе место в группе С. После стартового свистка "горняки" сразу прибрали инициативу в свои руки. Первые 15 минут мяч у игроков Динамо в ногах практически не задерживался, а уже на 16 минуте Коноплянка после паса Марлоса сумел открыть счет. 

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Менее чем через 10 минут гости сравняли счет. Отличился испанский легионер хорватов Дани Ольмо. Далее тайм проходил на равных и, как следствие, завершился логичной ничьей. 

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Второй тайм активнее начали подопечные Белицы. На 51-й минуте гости убежали в контратаку, сначала мяч пришелся в штангу, а на добивании эффектным сейвом Пятов спас свою команду. Уже через 5 минут вратарь дончан отличился знаком "-". При подачи углового он завалил на поле игрока Динамо, за что и получил желтую карточку, а также пенальти в свои ворота. Оришич без вопросов реализовал 11 -и метровый. 

Спас донецкий Шахтер от поражения на своем поле Додо, который принял мяч после передачи и Алана Патрика, обыграл вратаря соперника и отправил снаряд в сетку ворот.

После трех туров у Шахтера и Динамо Загреб по 4 очка в активе, что на 2 меньше, чем у Манчестер Сити, который идет первым, но имеет игру в запасе.

В следующем туре Лиги чемпионов Шахтер сыграет с Динамо в Загребе. Матч запланирован на 6 ноября.

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ФК Шахтер, Лига Чемпионов, ФК Динамо (Загреб), Новости футбола, Шахтер - Динамо З.
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