Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)

Новости спорта:Шахтер спасся от поражения в матче против Динамо Загреб в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов.

В матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтёр» сыграл вничью с загребским «Динамо» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Харькове на стадионе «Металлист». Обслуживал матч испанский арбитр Матео Лаос. В качестве его ассистентов выступили Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Автором забитого мяча стал Евгений Коноплянка, ему ассистировал Марлос. Вскоре гости восстановили равновесие благодаря голу Даниэля Ольмо с передачи Мислава Оршича. В середине второго тайма Оршич вывел хорватский клуб вперёд, реализовав 11-метровый. Спас «Шахтёр» от поражения Додо с паса Алана Патрика.

Шахтер - Динамо Загреб: обзор матча

Шахтер — Динамо З 2:2

Голы: Коноплянка, 16, Додо, 75 — Ольмо, 25, Оршич, 60 (пен.)

Шахтер: Пятов — Болбат (Додо, 66), Кривцов, Матвиенко, Исмаили — Степаненко, Алан Патрик — Марлос (Коваленко, 84), Тайсон, Коноплянка (Соломон, 66) — Мораес.

Динамо З: Ливакович — Теофиле-Катерин, Дилавер, Перич — Стоянович, Моро, Адеми (Гояк, 68), Леовац — Ольмо, Оршич (Иванушец, 90) — Гавранович (Петкович, 62).

Предупреждения: Алан Патрик, Пятов, Болбат — Стоянович, Перич, Дилавер, Адеми.

«Динамо», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице группы С. «Шахтёр» (4) — на 3-м месте в таблице.