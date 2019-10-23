Каштру: До матча все хотели победить, но есть определенная история игры

Новости спорта:Наставник Шахтера – о матче против Динамо Загреб в Лиге чемпионов.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал ничью с Динамо Загреб (2:2) в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов:

"До матча все хотели победить. Но есть определенная история игры. Было несколько происшествий. Будучи реалистом, я считаю, что ничья – то, что больше всего подходит к этому матчу. Были моменты, когда мы были лучше.

По статистике видно некоторый баланс по угловым, ударам. Кроме контроля мяча, его у нас было больше в процентном соотношении. Но не в трети поля соперника. Также количество фолов очень отличается: у них – 21, у нас - 8. Динамо убивало нашу игру с самого начала. Они не давали нам проводить свою игру.

У нас не получалось их останавливать. Мы не хотели движения от их инсайдов. Но они вскрывали наши зоны и создавали нам большие проблемы.

У Динамо была реакция на пропущенный гол, так же как у нас на их мяч. В тот момент, когда они отреагировали, мы не смогли проконтролировать фланги. Атаки зарождались на флангах, а потом мяч перемещался в середину. После этого проходили пасы на их инсайдов.

Во втором тайме мы сыграли лучше, чем в первом. Мы вернулись к своей игре, сравняли счет. Также мы среагировали хорошо в конце, создали моменты, которые могли нас вывести вперед.

На поле была большая борьба, обе команды хотели выиграть. Ни одна команда не выходит на поле для ничьей. Пульт управления игрой переходил из рук одной команды в руки другой.

Пересматривая эпизод с пенальти, видно, что со стороны Пятова было касание. Сложно анализировать. Игрок был в офсайде. Если бы я был арбитром, не поставил бы пенальти, но понимаю это решение. Почти в каждом матче случается такое. Я не люблю комментировать судейство, мне больше хочется говорить о тактической составляющей.

Количество ударов у нас такое же, как и у Динамо. Но с таким контролем мяча – должно было быть больше. Они своей защитной линией из пяти игроков перекрыли середину и усложнили задачу. Было сложно вскрыть зоны.

Что касается замены Соломона, Коноплянка в перерыве пожаловался на боль. Оставили на начало второго тайма, но потом заменили. Выпуская Додо, мы хотели добавить динамики, Динамо тоже подустало. Атакующая динамика улучшилась, он забил.

Я доволен теми игроками, кто вышел. Доволен Коваленко. Ему удалось дать больше стабильности в середине, с его выходом мы стали ближе к трети поля Динамо.

Ребята работали на пределе. Была сложная встреча. Мы заработали очко и, к счастью, не дали сопернику победить. Это будет борьба до последнего.

Ответный матч будет таким же сложным. В следующей встрече будет Динамо, которое захочет больше держать мяч. Шахтер постарается забить еще быстрее. Шахтер захочет завоевать три очка в Загребе, но и у соперника будет такая же цель.

Но пока подумаем о матчах чемпионата. Впереди – сложные поединки".