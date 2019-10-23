Малиновский объяснил причины поражения от Манчестер Сити

Новости спорта:Игрок Аталанты украинец Руслан Маиновский считает, что голы от Агуэро перевернули ход событий.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился впечатлениями от выездного матча ЛЧ против «Ман Сити» (1:5).

«Мы играли против великолепной команды. Это подтвердят многие футболисты и команды, которые приезжали играть на этот стадион.

Первые 30 минут были удачными, мы оказывали достаточно давления на соперника, выигрывали мяч, создавали моменты.

Возможно, два гола Агуэро изменили игру. При счете 1:2 мы попытались идти вперед, чтобы забить, но у них есть качество и Эдерсон. Они работали длинными передачами, ускорились, у них впереди очень быстрые игроки.

Это принесло «Ман Сити» успех, они отправляли мяч в свободное пространство, так забили еще три гола», – сказал Малиновский.