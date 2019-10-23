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Малиновский объяснил причины поражения от Манчестер Сити

Малиновский объяснил причины поражения от Манчестер Сити
10:11 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Twitter

Новости спорта:Игрок Аталанты украинец Руслан Маиновский считает, что голы от Агуэро перевернули ход событий.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский поделился впечатлениями от выездного матча ЛЧ против «Ман Сити» (1:5).

«Мы играли против великолепной команды. Это подтвердят многие футболисты и команды, которые приезжали играть на этот стадион.

Первые 30 минут были удачными, мы оказывали достаточно давления на соперника, выигрывали мяч, создавали моменты.

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Возможно, два гола Агуэро изменили игру. При счете 1:2 мы попытались идти вперед, чтобы забить, но у них есть качество и Эдерсон. Они работали длинными передачами, ускорились, у них впереди очень быстрые игроки.

Это принесло «Ман Сити» успех, они отправляли мяч в свободное пространство, так забили еще три гола», – сказал Малиновский.

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ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Аталанта, Новости фубола.
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