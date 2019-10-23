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Пятов прокомментировал роковой пенальти в ворота Шахтера (Видео)

Пятов прокомментировал роковой пенальти в ворота Шахтера (Видео)
11:29 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Андрей рассказал об эпизоде с пенальти в матче против Динамо Загреб, а также прокомментировал турнирную ситуацию в Лиге чемпионов.

Шахтер в третьем туре ЛЧ дома сыграл вничью 2:2 с загребским Динамо. Один гол хорваты забили с пенальти, назначенного за то, что Андрей Пятов сбил игрока при подаче с углового.

"Там на повторах видно, что я его завалил, но они не показывают полного видео эпизода, где соперник приходит блокировать меня. Я судье говорил, что этот футболист приходит специально во вратарскую и даже не смотрит на мяч, а играет в голкипера. Ну арбитр так решил, что ж. Просто я знаю, что перед этим противник стоял и играл мне в корпус, специально мешал", — рассказал Пятов в комментарии официальному сайту клуба.

Голкипер считает, что дома Шахтер должен был обыгрывать загребцев, но и ничья – не худший вариант.

"Мы всегда играем на победу. Тем более дома нужно выигрывать. Когда сравняли, думал, что сможем додавить, но также могли и пропустить", — добавил Пятов.

После трех туров у Манчестер Сити девять очков, у Динамо З и Шахтера – по 4, у Аталанты – 0. Однако Пятов не думает, что все определит поединок против Динамо в Загребе.

"[Впереди] еще много поединков. Тем более Сити играет с Аталантой... Еще ничего не решено. Нам нужно набирать максимум очков, а там посмотрим", — отметил Андрей.

Каштру: До матча все хотели победить, но есть определенная история игры

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру и вингер Евгений Коноплянка считают, что судья ошибся, назначив пенальти.

Матч между Динамо и Шахтером в Загребе состоится шестого ноября.

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ФК Шахтер, УЕФА, Лига Чемпионов, Андрей Пятов.
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