Почеттино: Победа над Црвеной Звездой важна по двум причинам

Новости спорта:Аргентинский наставник Тоттенхэма очень доволен победой своих игроков в группе ЛЧ.

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино - о разгроме "Црвены Звезды" во вчерашнем домашнем матче Лиги чемпионов.

"Результат был важен по двум причинам: для придания команде уверенности и трех очков в копилке. Это было очень важно, я очень доволен. Приятное ощущение. Становится очевидно, что все, что нам требовалось, это лишь время. И теперь надо продолжать двигаться вперед шаг за шагом.

В этом году мы поздно начали подготовку к сезону, но это не может служить оправданием. Если запаздываешь, надо ускоряться. Медлить в нашей профессии нельзя. Главное - сохранять спокойствие, не драматизировать. Улыбаться в ответ на сложности, сохранять позитивный настрой и надеяться на следующие матчи.

Чувствую, что болельщики любят меня. Они должны знать, что и я их люблю, но на первом месте для меня сама команда. Ситуация была сложной, но мы показали, что мы - команда. Сейчас снова демонстрируем ту преданность своему делу, которую показывали ранее", - приводит слова тренера официальный сайт УЕФА.