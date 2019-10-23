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Разгром от Манчестер Сити и первый гол Малиновского в Лиге чемпионов за Аталанту (Видео)

Разгром от Манчестер Сити и первый гол Малиновского в Лиге чемпионов за Аталанту (Видео)
11:57 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Гол Руслана Малиновского не помог Аталанте избежать разгрома от Манчестер Сити.

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Манчестер Сити без Александра Зинченко принимал Аталанту с Русланом Малиновским.

Несмотря на то, что счет в матче открыл итальянский клуб, подопечные Гасперини с треском проиграли, пропустив пять мячей от "горожан".

Обзор матча:

Манчестер Сити — Аталанта 5:1

Голы: Агуэро, 34, 48, Стерлинг, 58, 64, 69 — Малиновский, 28 (с пенальти)

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Фернандиньо, Родри (Стоунз, 41), Менди (Канселу, 71) — Де Брюйне (Отаменди, 67), Гюндоган, Фоден — Марез, Агуэро, Стерлинг

Аталанта: Голлини — Толой, Джимсити, Мазьелло (Пашалич, 46) — Кастань, Фрелер, Де Роон, Госенс — Малиновский — Иличич (Хатебур, 72), Гомес (Муриэль, 46)

Предупреждения: Менди, Фоден, Де Брюйне, Отаменди — Мазьелло

Шахтер - Динамо Загреб: голы и обзор матча в Харькове (Видео)

Удаление: Фоден, 83 (вторая желтая карточка).

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УЕФА, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Аталанта.
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